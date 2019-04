Elezioni a Santa Sofia, la sanità tra le priorità del programma di Felice (Potere al Popolo)

Al primo punto del programma elettorale di Potere al Popolo ci sarà "la risoluzione immediata dei problemi legati al sistema sanitario locale". E' quanto evidenzia il candidato sindaco Mario Felice, che rimarca il "disagio dei cittadini dopo che da alcuni mesi è andato in pensione uno dei 4 medici di base" e "la più totale indifferenza dell'attuale amministrazione uscente che anche se informata anzitempo non ha adempito al suo compito" per evitare disagi.

Tra le priorità sottolineate da Felice anche "l'immediato ripristino dei marciapiedi, per l'incolumità dei cittadini specialmente per quelli più anziani, dei piccoli commercianti e piccoli artigiani, che sono il fulcro dell'economia del paese, della parte della logistica con adeguati parcheggi e meno tassazione per le attività che già faticano a sostenersi. Non dimenticando anche le piccole aziende agricole che hanno difficoltà a sopravvivere per le catastrofiche leggi di mercato messe in atto dai governi liberisti".

"Prevederò un piano per la viabilità per favorire lo spostamento agevolato per l'agricoltura che nel nostro territorio va sparendo - annuncia -. Altre importanti priorità saranno il sostegno delle giovani coppie con incentivi già negato dall'attuale governo di destra, l'apertura di asili per le mamme che lavorano all'interno delle importanti aziende che operano nel territorio del comune. Penserò anche al sostegno alle famiglie che hanno figli che studiano a Forlí e provincia e di tuttile eventuali problematiche che devono affrontare per i libri e spostamenti. Farò dell’ascolto dei santasofiesi il mio dovere primario".