Santa Sofia, comitato elettorale per "conSenso Comune". Valbonesi: "Ci apriamo al confronto"

Per la prima volta, a Santa Sofia, un comitato elettorale apre una sua sede destinata a diventare punto di riferimento per incontri e confronti con la popolazione: sabato alle 18 si terrà l'inaugurazione della sede del comitato elettorale della lista “conSenso Comune”. Il luogo prescelto è nel pieno centro storico, in via Nicolò Gentili 1, in quello che in paese è meglio conosciuto come "Borgo".

Si tratta di una decisione che sottolinea con forza la volontà della lista “conSenso Comune” e del candidato sindaco Daniele Valbonesi di costruire un rapporto di dialogo con i cittadini: dopo una serie di incontri svolti nelle frazioni, ora la sede del comitato elettorale diverrà luogo d'eccellenza in cui svolgere riunioni e assemblee con i cittadini, le associazioni, i commercianti, le aziende.

"La nostra lista vuole aprirsi al confronto con i santasofiesi - dice Valbonesi - per ascoltare le richieste e raccogliere le idee, le proposte, i sogni per il futuro. Desideriamo che la sede del comitato elettorale diventi un punto di ritrovo per tutti, per questo invitiamo i cittadini non solo a partecipare all'inaugurazione, ma a continuare a frequentare la sede durante le prossime iniziative in programma".