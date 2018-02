Elezioni, si chiude la campagna elettorale del Pd forlivese

Ultimo appuntamento del Partito Democratico forlivese per la campagna elettorale. Un aperitivo per incontrarsi e incoraggiarsi in quest’ultimo rush prima del voto del 4 marzo. Venerdì, alle 19, ci si ritrova nella saletta del Bar della Taverna Verde (via Somalia, 2). L’iniziativa è aperta a tutti, in particolare a volontari e sostenitori del Pd. Sono stati invitati i candidati a Camera e Senato dei collegi che comprendono i Comuni del Forlivese. Agli sgoccioli anche la campagna elettorale di Sandro Gozi, che sceglie il territorio di Forlì per alcune delle ultime iniziative prima dell’appuntamento elettorale di domenica che lo vede in corsa alla Camera per il Partito Democratico nel collegio plurinominale della Romagna.

Giornata ricca di impegni, dunque, quella di giovedì. Alle ore 12:30 è previsto un pranzo presso la sede del Pd di Modigliana (Via Garibaldi 60), mentre alle 13:30 il sottosegretario alla presidenza del Consiglio incontra la cooperativa Kara Bobowski. Alle ore 15 visita al laboratorio artigiano Modigliantica, una piccola eccellenza locale specializzata nella produzione del Mandorlato al Cioccolato di Modigliana. Dala gastronomia al legno, alle 15:30, sempre a Modigliana, è in programma la visita ad un’altra eccellenza del nostro territorio, l’azienda Alpi Wood. La giornata si conclude alle ore 18:30 con un “aperivoto” di chiusura della campagna elettorale nella sala del consiglio di Forlimpopoli (Piazza Fratti) dove, insieme al deputato Marco di Maio, candidato alla Camera nel collegio uninominale di Forlì, Gozi incontra e si confronta con gli elettori del forlivese.