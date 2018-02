Elezioni, si costituisce il comitato elettorale di LeU della Val Montone

Si costituisce il comitato elettorale di Liberi e Uguali della Val Montone. L'appuntamento è in programma venerdì alle 20.45 nella saletta del 'Cortile delle zie' in Piazza Mazzini. Il comitato farà da riferimento per i territori di Castrocaro e Terra del Sole, Dovadola, Rocca San Casciano, Portico e San Benedetto. In precedenza si sono costituiti i comitati di Forlì, Meldola, Val Bidente, dPredappio e Modigliana.