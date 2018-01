Elezioni, si costituiscono i comitati elettorali di "Liberi e Uguali"

Lunedì scorso si è costituito coordinamento provinciale dei Comitati elettorali "Liberi e Uguali" di Forlì-Cesena. "Sarà il punto di riferimento organizzativo per i Comitati Locali che andranno via via costituendosi nei vari Comuni del territorio - commentano dal Coordinamento territoriale di Liberi e Uguali -. Il ruolo più importante in questa campagna elettorale lo svolgeranno proprio i Comitati che contiamo di costituire su tutto il territorio forlivese, alcuni dei quali già in fase d'avvio".

Martedì alle ore 20.30 si costituirà il comitato locale della Val Bidente che comprende i Comuni di Civitella Galeata e Santa Sofia. L’assemblea costitutiva si svolgerà a Galeata al Circolo Arci,via IV Novembre, 1. A Forlì il Comitato territoriale di Liberi e Uguali si costituirà mercoledì alle ore 20.30 al Circolo Arci Rivalta, viale Bologna, 250.

"Vogliamo ritornare a dare voce ai cittadini, invitando a partecipare alle assemblee costitutive dei comitati tutti coloro, singoli e associazioni, che sono interessati a fornire un contributo alla campagna elettorale di Liberi e Uguali - proseguono dal Coordinamento -. Nel contempo proseguono gli incontri nel territorio per illustrare il programma di Liberi e Uguali che ha come principale obiettivo la concreta applicazione dei principi fondamentali della Costituzione".

"Dopo un primo incontro con Vasco Errani e Giovanni Bissoni sul tema della Sanità, molto partecipato dalla cittadinanza, giovedì alle ore 20.45 al Circolo Arci di Bussecchio, via Cerchia, 98, illustreremo le nostre proposte su “Banche e Risparmiatori” con il deputato Giovanni Paglia. La cittadinanza è invitata a partecipare. Ritorniamo a dare voce ai cittadini con proposte concrete per cambiare questo paese".