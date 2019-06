Ballottaggio, effettuato il sorteggio per il manifesto e le schede elettorali: la posizione dei candidati e delle liste

La Commissione elettorale Circondariale ha provveduto lunedì al sorteggio dei candidati sindaco per la predisposizione del manifesto e delle schede elettorali per il ballottaggio di domenica. Tenuto conto che non ci sono stati apparentamenti successivi delle liste inizialmente non collegate non è mutata la composizione delle coalizioni. Posizione numero 1 per Gian Luca Zattini, candidato del centrodestra, con le liste collegate Popolo della Famiglia, Lista Civica Forlì Cambia Zattini Sindaco, Forza Italia Berlusconi, Giorgia Meloni Fratelli d'Italia e Lega Salvini Premier. Posizione 2 per il candidato sindaco del centrosinistra Giorgio Calderoni, con le liste collegate Forlì Solidale e Verde, ForLife, Lista civica con Giorgio Calderoni, Partito Democratico e Forlì Bene Comune.

Quando si vota

Domenica i vota, dalle 7.00 alle 23.00, nel seggio indicato nella tessera elettorale, della sezione di appartenenza dell'elettore. Bisognerà scegliere tra i due candidati che al primo turno hanno ottenuto il maggior numero di voti (ballottaggio), Zattini e Calderoni. Al secondo turno viene eletto primo cittadino il candidato che ottiene il maggior numero di voti. Tutte le sedi sono prive di barriere architettoniche. Per poter votare è necessario presentare la tessera elettorale ed un documento d'identità, anche scaduto, purché risulti regolare sotto ogni altro aspetto e assicuri la precisa identificazione dell'elettore. I documenti di identità per l'ammissione al voto sono carta d'identità, passaporto, patente, libretto di pensione, porto d'armi, tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'Amministrazione dello Stato e tessere di riconoscimento purché munite di fotografia rilasciate da ordini professionali o dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia convalidata da un Comando militare.

Orario ufficio elettorale

In caso di tessera con spazi esauriti, smarrimento o deterioramento della stessa, il cittadino può richiedere personalmente una nuova tessera presso l'Ufficio elettorale presentando la dichiarazione di smarrimento della tessera elettorale e l'eventuale delega al ritiro del duplicato. Il servizio è gratuito. Gli sportelli di Piazzetta della Misura, 5 sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13; giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 17. Sono previste aperture straordinarie dell'Ufficio Elettorale venerdì giugno dalle 8.30 alle 18, sabato dalle 8.30 alle 18 e domenicadalle 7 alle 23.

Voto assistito

Il Servizio Ambulatoriale per il rilascio dei certificati agli elettori non deambulanti ed impediti fisicamente al voto che necessitano di accompagnatore, sarà effettuato presso gli ambulatori di Igiene Pubblica, Via della Rocca, 19 al Dipartimento di Sanità Pubblica (telefono 0543 733564) lunedì, mercoledì e venerdì dalle 11 alle 12, mentre domenica 9 giugno dalle 9 alle 12. Gli elettori fisicamente impediti, muniti di tessera elettorale con l'annotazione del diritto al voto assistito, ai sensi della L. n.17 del 5/2/2003, possono accedere al voto con la semplice esibizione della tessera elettorale e di un documento di identità.

Servizio trasporto ai seggi

Il Servizio Elettorale, al fine di facilitare agli elettori portatori di handicap/non deambulanti il raggiungimento del seggio elettorale, ai sensi dell'art. 29 c.1 della L. n. 104 del 2/2/1992, organizza un servizio di trasporto pubblico dentro il territorio comunale, cui si potrà accedere previa prenotazione telefonica allo 0543 712864, nei giorni che precedono l'orario di apertura dei seggi.