Elezioni, "Stop allo smog": i candidati di "Insieme" incontrano i cittadini in piazz

I candidati di "Insieme" saranno presenti domenica in piazza Saffi per distribuire volantini contenenti parti del programma della lista, in particolare quelle che riguardano l'inquinamento dell'aria, fenomeno gravissimo che colpisce in particolare tutta la pianura padana. Maria Grazia Creta e Sauro Turroni, candidati al proporzionale, sono intenzionati, spiegano, ad "effettuare una campagna elettorale tutta incentrata sui contenuti, parlando agli elettori di cose che li riguardano e di come risolvere i problemi che esistono".

"L'inquinamento dell'aria provoca enormi danni economici per il nostro Paese, calcolati in 45 miliardi di euro mentre sono 90 mila i decessi ogni anno in Italia a causa dello smog - affermano -. Si fa troppo poco per combattere questa vera e propria catastrofe e ciò riguarda tutti i livelli istituzionali, amministrativi e produttivi, ciascuno dei quali dovrebbe adottare le misure di sua competenza per ridurre i danni, come ci chiede anche la Commissione europea, che ha ammonito l'Italia minacciando una nuova procedura di infrazione.

"Ciò ovviamente riguarda anche le città della Romagna, restie a mettere in atto le misure di loro competenza. Pensiamo che i cittadini sentano l'esigenza di conoscere cosa si intende fare a proposito di questo drammatico problema - hanno dichiarato Creta e Turroni - piuttosto che riascoltare le trite discussioni riguardanti il posizionamento politico, le giaculatorie sulla honestà, le misurazioni su chi sarebbe più di sinistra o le diverse declinazioni del prima gli italiani".