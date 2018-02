Elezioni, temi nazionali e problematiche locali: Marco Di Maio ne parla a Ca’Ossi

I Circoli Pd di Ca’Ossi, Resistenza e San Martino in Strada hanno organizzato un incontro con Marco Di Maio, candidato alla Camera dei deputati per le prossime elezioni. Giovedì, alle 20.45, al Bar Ca’Ossi (via Don Minzoni, 35 – Forlì), si affronteranno temi di politica e attualità nazionale e problematiche locali; Di Maio inoltre farà il punto su quanto fatto in questi 5 anni e sugli obiettivi futuri.