Elezioni, tour elettorale di Sandro Gozi sul territorio forlivese

Mercoledì il candidato alla Camera nel collegio plurinominale della Romagna, Sandro Gozi, farà due tappe sul territorio forlivese. Alle 18.30 sarà nel Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole per una visita alle attività economiche locali. Alle 19.15 incontro pubblico al Gran Caffè 900 dal titolo “Comunità europea e comunità locali: il nostro futuro è tra loro”. Introduce Stefano Molducci, segretario del Circolo Pd di Castrocaro Terme e Terra del Sole. Interverranno esponenti del Pd locale, il primo cittadino Marianna Tonellato, amministratori e consiglieri regionali. Alle 21 Gozi sarà invece a Bertinoro, per parlare di Europa e Romagna. L’appuntamento è al Teatro Ex Seminario (piazza Ermete Novelli). Introduce Filippo Scogli, segretario del Circolo Pd di Bertinoro.