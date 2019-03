Elezioni, al via il tour nei quartieri di Zattini: "Ripartiamo dall'ascolto"

"Il cambiamento parte dai quartieri". Così il candidato a sindaco per il centrodestra, Gian Luca Zattini, ha esordito lunedì sera, al Foro Boario, inaugurando il tour elettorale che lo porterà in tutte le frazioni del forlivese. "Parleremo con la gente perché è a partire dall’ascolto che possiamo cambiare davvero, con azioni concrete, questa città - ha affermato Zattini -. I cittadini sono il vero potenziale di questa amministrazione".

"La capacità di un sindaco di agire nell’interesse del proprio Comune e in maniera efficiente e responsabile, è direttamente proporzionale al tempo e all’attenzione che dedica ai propri cittadini - ha proseguito il candidato sindaco -. Perché sono loro i veri protagonisti del buon governo e a loro, nella veste di amministratori, dobbiamo rendere conto. In rottura con il passato e con il modo di fare politica del partito democratico, scenderemo nelle piazze, in strada, a contatto con la gente, per ascoltare, capire e risolvere i problemi dei forlivesi".

"Noi - ha proseguito Zattini - vogliamo una Forlì che ‘funzioni’, che affronti, con soluzioni concrete, le difficoltà che già ci sono e che nel tempo ci solleveranno i cittadini. Per farlo, dobbiamo invertire il punto di vista di questa Amministrazione che deve mettersi al servizio dei forlivesi, e non viceversa".

Il candidato del centrodestra ha poi affrontato nel corso della serata alcune delle problematiche più sentite dai residenti della zona, a partire dal centro di cultura islamica di via Fabbretti: "Le regole ci sono e vanno rispettate. Se, come più volte denunciato dal comitato cittadino e certificato dalla Regione, si prega dove non si dovrebbe, non rispettando il vincolo edilizio e le più semplici norme di civile convivenza, è chiaro che lo stabile va chiuso e che i ‘fedeli’ dell’Associazione Afaf potranno recarsi legittimamente nella moschea di via Masetti".

Zattini ha infine posto l’attenzione sul complesso del Foro Boario: "E' vero che in ballo ci sono interventi per il recupero di una parte dello stabile, ma non basta. C’è ancora molto da fare per ridare vita e funzionalità a uno dei simboli architettonici di Forlì. Dobbiamo avere il coraggio di investire per riqualificare una struttura che si presta a una molteplicità di funzioni e che farebbe da volano al rilancio di questo e altri quartieri".