Elezioni, "un caffè alternativo" con la candidata a sindaco Veronica San Vicente

Sabato, alle 9.30, caffè alternativo con L'Alternativa per Forlì. "Dopo il Foro Boario e San Martino in strada, continua il nostro percorso che si addentra nei quartieri del forese. Si tratta di quartieri che si sono sempre sentiti esclusi, come se fossero cosa altra rispetto alla città - affermano il candidato sindaco Veronica San Vicente e il portavoce Mattia Rossi -. Individuiamo problematiche evidenti, a partire dal trasporto pubblico, e grandi potenzialità inespresse, a partire dalla nostra campagna".