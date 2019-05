Elezioni, una lunga festa chiude la campagna elettorale di Forlì SiCura

Il candidato sindaco Marco Ravaioli, i candidati al consiglio comunale, i delegati della lista e tutto lo staff di volontari che in questi mesi ha collaborato nel comitato elettorale di “Forlì SiCura – Italia in Comune” invitano i cittadini ad un brindisi con buffet e musica del dj Falco venerd' dalle 19,30 alle 24 nei pressi della sede di “Forlì SiCura”, in particolare nel dehor della “Caffetteria del Duomo” in Corso G. Garibaldi 75. Nel corso dell’iniziativa interverranno per i ringraziamenti il candidato sindaco Ravaioli, i candidati al consiglio comunale ed i delegati della Lista Civica.