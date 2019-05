Elezioni, "Uniti per Predappio" chiude la campagna elettorale tra musica e "magiche fruste"

La campagna elettorale svolge al termine anche a Predappio, dove con fiducia e buone sensazioni, la lista ”Uniti per Predappio” si ritrova ancora una volta ad incontrare tutti i cittadini del Comune. Giovedì sera alle 20.30 l’appuntamento sarà a Predappio, in piazza Garibaldi. Venerdì sera, invece, sarà la volta di Fiumana, alle 20.30 in piazza Pertini. Saranno momenti di convivialità per poter parlare con i candidati della lista, per poter ascoltare Canali, per godersi una bella serata di musica con lo spettacolo “Giorgio e le magiche fruste” e un buffet offerto.