Elezioni, vandalizzati i manifesti elettorali del Popolo del Famiglia

Vandalizzati i manifesti elettorali del Popolo del Famiglia affissi in via Nazario Sauro. Intervengono sulla questione Sara Gazzoni, Carla Lodi e Elisabetta Saviotti, candidate per il Popolo della Famiglia: "Sono stati strappati da chi evidentemente non conosce né tantomeno rispetta le regole del confronto democratico - affermano -. Il tentativo di oscurare la pubblicità legittima della nostra proposta, messo vigliaccamente a segno in una via poco frequentata, denota non solo l' insofferenza delle regole della competizione elettorale, ma anche il nervosismo crescente di fronte al consenso sempre più palpabile verso il Popolo della Famiglia, che ha saputo raccogliere e trasformare la protesta e il disagio dei cittadini in proposta politica concreta e realmente alternativa alle logiche politiche attuali. Invochiamo pertanto per il Popolo della Famiglia lo stesso rispetto che noi portiamo nei confronti degli altri partiti, convinti che spetti solo agli elettori decidere nelle urne quale sia la forza politica da premiare o da escludere".