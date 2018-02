Elezioni, Vasco Errani apre la campagna elettorale con gli operai della Ferretti

Ha aperto la campagna elettorale a Forlì, invitato da un gruppo di operai della Ferretti, Vasco Errani, candidato per la lista Liberi e Uguali al collegio senatoriale Bologna 4 per le prossime elezioni politiche del 4 marzo. A Errani i lavoratori della storica azienda forlivese hanno regalato una t-shirt con su scritto: "18-02-2014 io c'ero". In questa regione "non si aprono discussioni per chiudere le fabbriche", disse in quei giorni l'ex governatore dell'Emilia-Romagna "e oggi piu' che mai questa rimane la nostra idea di politica". (fonte Dire)