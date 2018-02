Elezioni, Vasco Errani e Liberi e Uguali chiudono la campagna a Forlimpopoli

Giovedì alle ore 20.30, al Cinema Teatro Verdi, piazza Fratti (cortile Rocca), a Forlimpopoli, è prevista la manifestazione conclusiva della campagna elettorale di Liberi e Uguali. Interverranno Vasco Errani, candidato di Liberi e Uguali ed esponente di primo piano della formazione di sinistra democratica e lo scienziato di fama internazionale Vincenzo Balzani, cittadino onorario della città artusiana, professore Emerito dell’Università di Bologna e figura di rilievo dell’ambientalismo.

Con loro, a rimarcare la centralità dei temi del lavoro, dell’ambiente e della lotta a tutte le diseguaglianze, le candidate di Liberi e Uguali, Gessica Allegni, Elena Baredi, Arianna Marchi, nonché rappresentanti dei mondi del lavoro, dell’università e della scuola. Nel corso della serata, coordinata da Patrick Leech (portavoce di Liberi e Uguali nel territorio forlivese), verranno trasmesse anche alcune video proiezioni di dichiarazioni di voto per Liberi ed Uguali fra cui quella di Maurizio Viroli, forlivese, docente emerito all’Università di Princeton e quella di Carlo Flamigni, forlivese, ginecologo.

La dichiarazione di voto di Vincenzo Balzani

“Invito a votare per Liberi e Uguali perché nel confuso panorama politico nazionale è l’unica formazione, secondo me, che rappresenta i valori della sinistra e che si ispira questi valori per prendere cura delle persone e dell’ambiente - afferma Balzani -. A noi di Liberi e Uguali preme moltissimo il problema della sostenibilità. La sostenibilità ha tre aspetti: un aspetto ecologico, uno economico e uno sociale. Quello ecologico investe i temi importantissimi che sono quelli dell’energia, dell’ambiente, delle risorse e dei rifiuti. Perché noi qui abbiamo il problema che siamo su questo pianeta che è una specie di astronave che dobbiamo custodire per noi e per le prossime generazioni. Allora dicevo, energia e ambiente sono strettamente collegati. Infatti si parla di crisi energetico ambientale. Ma c’è una soluzione e la soluzione naturalmente è quella di passare dai combustibili fossili alle energie rinnovabili".