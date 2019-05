Elezioni, Vietina: "La Tredozio del futuro è un cantiere aperto aperto al contributo di tutti i cittadini"

"Amo Tredozio: pur non essendo nata qui ho scelto di vivere qui con la mia famiglia e di investire tutta me stessa per la crescita e lo sviluppo di questo territorio. La mia attività di parlamentare? Non solo non mi è di ostacolo ma, al contrario, mi permette di avere una visione d’insieme più ampia e di lavorare, contemporaneamente, su più livelli per raggiungere obiettivi a vantaggio di tutta la comunità tredoziese". Così Simona Vietina, sindaco uscente di Tredozio, candidata per un secondo mandato con il sostegno della lista civica "Obiettivo Comune, Tredozio prima di tutto".

“Domenica i miei concittadini saranno chiamati a scegliere se rinnovarmi la fiducia come loro sindaco - afferma Vietina -. La mia speranza è quella di poter continuare a valorizzare il mio paese con i progetti già avviati, sfruttando al massimo le altissime potenzialità del nostro territorio. La qualità della vita a Tredozio non ha nulla da invidiare a quella delle città più grandi: è questa la leva su cui far forza tutti insieme per riportare i nostri giovani ad amare e a vivere nel nostro bellissimo territorio".

"In queste settimane di campagna elettorale - prosegue Vietina - abbiamo apprezzato il contributo che molti concittadini hanno voluto offrirci in termini di idee, suggerimenti e proposte: credo che l’idea di un’amministrazione ‘partecipata’ e attenta possa rappresentare le fondamenta del prossimo mandato. Sfrutteremo al massimo lo strumento delle commissioni che permetteranno ai partecipanti di proporre, valutare e di agire nel proprio ambito di competenza con lo scopo di riavvicinare il cittadino alla cosa pubblica e di aiutarlo a riappropriarsi del suo ruolo attivo. Allo stesso tempo, opereremo per sburocratizzare le procedure pubbliche e per garantire sgravi fiscali che favoriscano la rinascita di attività lavorative e produttive, creando nuova occupazione soprattutto per i nostri giovani".

"Tecnologia, ambiente ma soprattutto sviluppo sostenibile saranno elementi cardinali per i prossimi cinque anni - prosegue Vietina -, insieme alla sfida rappresentata dal bisogno di creare una ”vera” coesione sociale per tutti i cittadini, in particolare per le fasce svantaggiate, gli anziani e i diversamente abili. Proprio su questo fronte, abbiamo scelto di incentivare le sinergie con il volontariato, con la parrocchia e le realtà del territorio così come di rinforzare e ampliare i servizi sanitari del nostro paese, dal servizio di pediatria all’allungamento degli orari dei medici di base".

"Impegno su tanti fronti quindi, a prescindere dall’appartenenza politica: “Obiettivo comune Tredozio prima di tutto”è una lista civica - prosegue Vietina -, un progetto aperto a tutti i cittadini, senza alcuna limitazione di appartenenza politica: Tredozio è una comunità piccola dove, più che le bandiere, è importante il voler fare, il volersi impegnare per il bene comune. Non ho mai preso decisioni in base all’appartenenza politica né lo farò in futuro: l’unico obiettivo in questi anni da Sindaco è stato il bene di Tredozio. Spero di tutto cuore di poter continuare questa grande avventura, insieme a tutti i cittadini di buona volontà".