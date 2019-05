Elezioni, Zattini: "Abbiamo un comprensorio con eccellenze da valorizzare e proteggere"

Il candidato sindaco della coalizione del centrodestra, Gian Luca Zattini, ha fatto visita all'azienda Sts. "Il nostro comprensorio - afferma Zattini - è ricco di eccellenze produttive che come Amministrazione abbiamo il dovere di valorizzare e proteggere. Massimo Bravi, Andrea Pistocchi, Gianni Polidori e Stefano Ravagli ne sono un esempio. Grazie alla loro professionalità, il territorio di Forlì è il punto di riferimento per la certificazione delle aziende, del personale e dei prodotti per le categorie di carpenteria, meccanica e serramentistica".