Elezioni, Zattini attacca il Pd sulla legittima difesa: "E' disconnesso dalla realtà"

"Dalle parole ai fatti. Ancora una volta questo Governo ha dato prova di voler tradurre, con provvedimenti concreti, le richieste, più che legittime, di maggiore tutela e garanzia avanzate da tantissimi cittadini sul fronte della sicurezza domestica. E lo ha fatto lavorando a testa bassa, ascoltando e interloquendo con chi ha sùbito violenza in casa propria e approvando giovedì in Senato, una riforma ‘storica’ che inasprisce le sanzioni per i reati di furto, violazione di domicilio e rapina e punta a impedire, con fermezza, il ripetersi di gravi ingiustizie”. A difesa della legge sulla legittima difesa interviene anche il candidato sindaco del centrodestra Gian Luca Zattini, ricordando che il “provvedimento è stato approvato da tutte le forze politiche presenti in aula ad eccezione del Pd che evidentemente, tanto a Roma quanto a Forlì, è disconnesso dalla realtà".

"Mi limito a suggerire agli esponenti locali del partito democratico e a chi liquida impropriamente questa riforma come l’incipit del ‘far west’ (in riferimento alle parole del candidato sindaco Giorgio Calderoni, ndr), di farsi un giro nei quartieri più periferici del forlivese, per parlare con i residenti, con chi ha subìto una minaccia, un furto, magari l’ennesimo, o un’intrusione violenta nella propria abitazione - conclude Zattini -. Forse, anche i più recalcitranti, ascoltando la testimonianza diretta di chi ha vissuto una simile esperienza e sperimentato un attacco violento ai danni dei propri cari, capiranno l'importanza di questa riforma che agisce nell'interesse della vittima traducendosi in un atto di civiltà e di diritto e non, come il Pd vuole farci credere, in una chiamata alle armi".