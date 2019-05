Elezioni, Zattini: "Noi non faremo la differenza, noi saremo la differenza"

"Scendiamo in campo e giochiamo per vincere". Gian Luca Zattini, attraverso un messaggio pubblicato sulla sua pagina Facebook, si prepara con la sua squadra al rush finale che lo vedrà il 9 giugno al ballottaggio contro Giorgio Calderoni. "Noi abbiamo fame di cambiamento e non ci affogheremo nell’ozio mentale e nella pigrizia fisica - afferma Zattini -. Noi vogliamo cambiare perché è nostro dovere farlo e perché Forlì è pronta a voltare pagina. E non c’è limite al cambiamento. Siamo solo all’inizio. Il tempo è dalla nostra parte, a fianco del nostro progetto e delle persone che ne fanno parte".

Quindi lancia il guido di sfida: "Noi non faremo la differenza, noi saremo la differenza. Non c’è niente di più importante di sapere che si può cambiare, in ogni momento. Il nostro futuro è tutto lì, a pochi centimetri dal traguardo. La corsa è appena iniziata. Siamo una squadra che si gioca la finale. Scendiamo in campo e giochiamo per vincere. In palio, c’è la Forlì del futuro".