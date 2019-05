Elezioni, Zattini oltre il 45%: "E' un risultato che mi elettrizza. Ma è solo il primo tempo"

"Un risultato che mi elettrizza". Gian Luca Zattini, candidato sindaco del centrodestra, commenta così il risultato della coalizione che lo pone oltre il 45%. Sorprende anche l'andamento della lista civica "Forlì Cambia", che ha superato abbondamente il 10%. "Avere quasi il 9% di scarto col candidato di centrosinistra è risultato straordinario. Nella prima volta nella storia siamo davanti in maniera netta. I risultati sono ottimi sia nei seggi centrali che periferici".

"Forlì ha veramente voglia di cambiare", ha aggiunto Zattini, che però non esulta ancora: "E' solo il primo tempo e non dobbiamo distrarci. Ci sono tutte le condizioni per una grande vittoria". Ora riprende la campagna elettorale in vista del ballottaggio: "L'affronterò incontrando la gente e ascoltandola, come abbiamo fatto nei mesi scorsi. Ripeteremo i nostri concetti: lotta alla burocrazia, sviluppo economico e sicurezza. Tutti temi che mi hanno indicato i cittadini".

Zattini respinge gli apparentementi in queste due settimane di campagna elettorale: "Non mi piacciono, l'importante è portare avanti i discorsi con le persone".