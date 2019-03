Elezioni, Zattini: "Via Emilia Bis opera strategica per tutta la provincia"

"Sulla via Emilia bis non ci sono dubbi". Per il candidato a sindaco di Forlì Gian Luca Zattini "si tratta di un’infrastruttura strategica per lo sviluppo del territorio, il decongestionamento della viabilità locale e il deflusso del traffico cittadino. Non si può pensare di tenere in ostaggio la viabilità di un’intera provincia, mettendo dei paletti alla realizzazione di quello che senz’ombra di dubbio si configura come l’intervento infrastrutturale per eccellenza del comprensorio forlivese e cesenate".

"Purtroppo, in questi anni, le amministrazioni di entrambi i Comuni hanno perso tempo e la realizzazione dell’opera è slittata - continua il candidato sindaco della coalizione di centrodestra -. Noi vogliamo invertire questa tendenza, fare rete e lavorare in sinergia con Cesena, per accelerare il percorso di fattibilità del progetto e portare a casa, nel più breve tempo possibile, il completamento dell’opera".

"Lo faremo - aggiunge - partendo da un’importante consapevolezza, ovvero dall’inserimento della via Emilia Bis nel quadro degli interventi prioritari del Prit, il piano regionale integrato dei trasporti 2025, che parla espressamente dell’importanza di realizzare varianti ad una o più corsie per senso di marcia in alcuni centri urbani, in primis i capoluoghi di provincia, dove i volumi e la tipologia dei traffici evidenziano situazioni di particolare criticità. E lo faremo mettendoci a tavolino con tutti gli attori, pubblici e privati, coinvolti nella realizzazione dell’intervento, con le parti sociali, i sindacati e le imprese del territorio per ascoltare i suggerimenti di ognuno, migliorare l’offerta infrastrutturale del forlivese e realizzare un’opera che, a tutti gli effetti, va a beneficio dell’intera comunità".