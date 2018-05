Elezioni a Galeata, si presenta la lista LiberaMente. Deo: "Sono i fatti concreti a parlare"

La lista civica LiberaMente, del candidato sindaco Elisa Deo, incontra i cittadini per la presentazione dei candidati e delle linee programmatiche di mandato. Lunedì l'appuntamento è a San Zeno alle 21 nei locali dell'ex scuole, mercoledì alle 20.30 al Teatro Comunale "Carlo Zampighi" e venerdì alle 20.30 nella Biblioteca del Museo, a Pianetto. "In un momento in cui le parole e le promesse sono ormai inflazionate, sono i fatti concreti a parlare - premette Deo -. Nel 2013 abbiamo assunto importanti impegni ed oggi, dopo cinque anni di intensa attività amministrativa che ha avuto notevoli risultati nell’azione di governo, ispirato ad un percorso di legalità (siamo Comune Mafia-Free), trasparenza ed efficienza, sentiamo la necessità di portare a termine il progetto politico che ha dato i suoi frutti e che merita di proseguire per il bene della collettività".

Illustra il candidato sindaco: "La lista civica LiberaMente è il frutto di un lungo lavoro fatto di incontri, assemblee, contatti personali, che ha richiesto molto tempo e molte energie e da cui sono scaturiti i nomi delle persone che hanno dato la loro disponibilità mettendo in campo le loro competenze, il loro impegno finalizzato a dare continuità al buon lavoro svolto in questi anni. L’obiettivo politico che ci eravamo posti era quello di lavorare per una società più accogliente per ogni cittadino, di migliorare i servizi a disposizione delle famiglie e dei soggetti più deboli, di preservare l’ambiente e di valorizzare la nostra identità territoriale, coniugando modernità e tradizione e soprattutto osservando principi di moralità, onestà e responsabilità nel perseguire il bene comune".

"Il nome scelto per questa lista civica, racchiude in sé le intenzioni che ci hanno spinto a dar vita a questo ambizioso progetto politico e amministrativo - spiega -. "Liberamente" è l’approccio di chi ci sostiene e ne condivide le istanze, oltre alla volontà di governare in maniera indipendente e democratica, senza imposizioni. "Libera" perché vogliamo che Galeata rimanga libera dai soliti retaggi e gruppi di potere, da chi antepone gli interessi personali a quelli collettivi. "Mente" perché siamo soggetti pensanti e con il raziocinio vogliamo trovare le strategie e gli strumenti migliori per governare il nostro paese. Il progetto di LiberaMente in questi anni non si è affatto affievolito, in questo mandato ha fornito il sostegno incondizionato degli aderenti nei confronti dell’Amministrazione ed oggi quel nutrito gruppo di persone sostiene e condivide il progetto della nuova lista che si è formata, implementata dalla partecipazione di persone nuove e di giovani".

"Hanno aderito con entusiasmo a questo progetto diverse persone della società civile che spinte e stimolate da un vero e profondo senso civico e morale, vogliono farsi promotori di una politica ed un modo di amministrare all’altezza delle aspettative dei cittadini - prosegue Deo -. E’ nostro intendimento garantire al cittadino un ruolo centrale come protagonista attivo delle scelte, riconoscendo il valore del suo vissuto, le tradizioni e l’identità storico-culturale di appartenenza. Lontani da ogni logica restrittiva e sconnessi da qualsiasi ferrea sfera di ingiusti privilegi, ci impegneremo a garantire il massimo ascolto attraverso incontri pubblici periodici per recepire i bisogni e discutere dei problemi che riguarderanno la collettività. Ciò che più ci preme è mantenere con i nostri concittadini un rapporto franco e diretto che non può esimerci dall’essere realisti senza false promesse elettorali e senza esagerazioni. Non saremo ispirati da realizzazioni faraoniche o regolamenti urbanistici “ad personam”, e nemmeno dalla voglia di avere poltrone su cui sedere; semplicemente cercheremo di consolidare la fiducia nelle istituzioni e nella politica con la coerenza delle idee, le scelte ed i comportamenti, attraverso un vero tentativo di interpretazione delle esigenze della collettività, cercando la loro necessaria e possibile realizzazione".

Conclude Deo: "Gli interventi che ci accingeremo a proporre, sono stati concepiti in base alle reali possibilità di finanziamento, riflettendo a fondo su cosa fare e come farlo, certi di poter raggiungere, nonostante le difficoltà contingenti, altri importanti risultati, in continuità con quanto ottenuto nella legislatura appena conclusa. Non possiamo che esprimere soddisfazione per quanto abbiamo realizzato, grazie soprattutto al lavoro puntuale e continuativo degli amministratori, dei funzionari comunali e di quanti hanno collaborato, con spirito volontaristico e con forte senso di continuità, alla partecipazione attiva e operativa alla vita del paese; con il nostro programma ci ripresentiamo al giudizio degli elettori per dare continuità a ciò che in questi anni è stato fatto, per riuscire a terminare i progetti già in cantiere e per realizzarne e concretizzarne tanti altri".