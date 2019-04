Elezioni, Elisa Petroni ufficializza la candidatura per Forza Italia: "Da liberale a sostegno di Gianluca Zattini "

Elisa Petroni, componente del coordinamento provinciale di Forza Italia, si presenterà alle prossime elezioni amministrative a sostegno di Gianluca Zattini nella lista dei berlusconiani. "Sono forlivese di adozione - esordisce Petroni -. Adoro e amo questa città fin dal primo momento in cui, per motivi di studio, mi ci sono trasferita". Laureata in Scienze Politiche Internazionali, oggi è impiegata di professione e presidente di un ente di promozione sportiva Asi (Associazioni sportive e sociali italiane).

"Ho deciso di candidarmi in Forza Italia perché le istanze di un liberale possono trovare espressione, a centro-destra, in questo partito politico - continua Petroni -. Meno Stato, meno tasse e meno burocrazia i tre meno in cui credo convintamente e che ispireranno il mio mandato in Comune se i forlivesi vorranno darmi la loro fiducia. Credo che Zattini possa rappresentare quella alternanza giusta che della democrazia è il sale e sono convinta che lui saprà incarnare a perfezione anche i principi liberali e soprattutto le richieste di attenzione al bilancio con razionalizzazione delle spese e di diminuzione della burocrazia con riguardo alla funzionalità ed efficienza della macchina Comunale".

"Abbiamo bisogno di promuovere lo sport, come volano di crescita fisica ma anche morale e spirituale degli individui di tutte le età - prosegue l'esponente berlusconiana -. Siamo un territorio che ha dato i natali a grandi campioni nelle più svariate discipline, dobbiamo creare un canale diretto e preferenziale di comunicazione tra le imprese e l’Ente Comune perché solo così le istanze di chi crea indotto nel nostro territorio possono essere evase in tempi rapidi, quei tempi che, quando celeri, sono il valore aggiunto delle imprese nel mercato locale, nazionale e internazionale; dobbiamo prestare attenzione al mondo dei servizi alla persona perché via sia un equazione perfetta tra contributi erariali versati e servizi ottenuti e perché le categorie svantaggiate, in primis anziani e disabili, possano usufruire di una città all’avanguardia che sappia rispondere prontamente alle loro esigenze. La promessa che mi sento di fare è quella che fa ogni buon scout che si rispetti: “Vi prometto che farò del mio meglio!”".