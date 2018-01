"Mai più fascismi", sabato l'appuntamento col deputato Emanuele Fiano

Rinviato in più di una circostanza, è atteso per sabato pomeriggio l'incontro "Mai più fascismi" con Emanuele Fiano, il parlamentare dem primo firmatario della proposta di legge concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista. L'appuntamento si terrà alle 16.30 nella sala ex consiglio della Provincia di Forlì-Cesena (piazza Morgagni, 9) e sarà coordinato dal giornalista Pietro Caruso. E' previsto anche un intervento del presidente della Provincia e sindaco di Forlì, Davide Drei. L'incontro, che gode del patrocinio della Provincia, è organizzato daAnpi Forlì-Cesena, Arci Forlì, Istituto Storico della Resistenza Forlì-Cesena, Cgil Forlì, Cisl Romagna, Uil Forlì, Associazione Luciano Lama, Associazione Mazziniana Sezione Giordano Bruno Forlì, Fondazione Alfred Lewin e Udu Forlì. Nel corso dell'incontro sarà possibile raccogliere le firme in calce all'appello nazionale "Mai più fascismi" (https://osservatoriopromemoria.org/2018/01/05/appello-contro-i-fascismi/). Per informazioni è possibile contattare telefonicamente il numero 0543 36698 o inviare una mail all'indirizzo info@alfredlewin.org.