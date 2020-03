Emergenza coronavirus, Di Maio: "Coinvolgere in modo vincolante i privati"

Coinvolgimento vincolante delle strutture private e facilitazione massima di ogni forma di donazione e aiuto al sistema sanitario: sono i due appelli che il deputato romagnolo rivolge a chi gestisce la sanità sul territorio, di fronte all'emergenza legata alla diffusione del 'coronavirus'. "Bisogna al più presto mettere le strutture sanitarie private nelle condizioni di collaborare con la massima disponibilità con il sistema pubblico nella gestione dell'emergenza - afferma -. Anche evitando (come mi ha segnalato più di una persona) di continuare a compiere operazioni non urgenti e debilitanti per i pazienti, in particolare quelli più anziani. Sarebbe spiacevole che cittadini a cui viene chiesto di aspettare per un'operazione chirurgica non urgente, sia dia risposta (a pagamento) in strutture private anche di fronte a interventi impegnativi".

"Le istituzioni pubbliche, a partire dalle Ausl - afferma - devono compiere ogni sforzo possibile per favorire i gesti di generosità dei tanti che volontariamente vogliono contribuire a sostenere i nostri operatori sanitari e le nostre strutture. Non si frappongano inutili ostacoli burocratici che rischiano di scoraggiare atti individuali e collettivi di cui, invece, c'è bisogno. È il momento di mettere da parte qualsiasi cosa: ora c'è solo la tutela della salute pubblica (da cui dipende anche quella economica). Facciamo squadra".