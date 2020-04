Emergenza coronavirus, il Pd alla Giunta: "Serve un tavolo di confronto. Ecco le nostre proposte"

Il gruppo consiliare del Pd ha inviato trasmesso una lettera al sindaco Gian Luca Zattini ed alla Giunta "per portare all'attenzione dei vertici cittadini proposte, contributi e spunti relativi all'emergenza sanitaria e sociale". Espongono i dem, evidenziando che si tratta della terza missiva inviata alla Giunta: "Vista la disponibilità di mascherine riteniamo sia necessario valutare e sostenere il fabbisogno attuale e futuro delle strutture che assistono le categorie più esposte al contagio; a maggior ragione dopo quello che abbiamo visto accadere alla Zangheri per cui siamo ancora in attesa ricevere risposte e azioni dall’assessore Rosaria Tassinari".

Quanto ai buoni spesa, "chiediamo che si passi all’accreditamento sulla tessera sanitaria. La Giunta ha scelto i buoni digitali, ma risultano scomodi e poco pratici. Per aumentare le risorse del fondo dedicato si possono utilizzare i proventi delle multe ed è necessario aprire i termini per le nuove richieste, eliminando l’anticostituzionale criterio del possesso da almeno un anno del permesso di soggiorno".

E ancora: "Chiediamo all'amministrazione di monitorare con attenzione il trattamento dei rifiuti speciali presso l'inceneritore Ecoeridania e di attivarsi per effettuare tamponi ai dipendenti che entrano in contatto con i materiali di scarto utilizzati per la cura dei pazienti affetti da Covid-19". Il Pd chiede "che ci si attivi da subito per garantire il materiale per la didattica a distanza ai ragazzi e ragazze che sono privi di strumenti idonei, e che l'amministrazione ci informi su quali misure di prevenzione del contagio sono state adottate per l'apertura del mercato coperto".

Concludono i dem: "E' evidente la necessità di un tavolo rapido e permanente con le forze consiliari che veda partecipi tutti i rappresentanti della comunità; espressione di una politica unita e vicina alle esigenze della città".