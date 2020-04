Emergenza coronavirus, Pompignoli (Lega): "Tablet e pc ai ragazzi con il bonus cultura"

Ampliare le possibilità di acquisto previste dal bonus cultura anche a tablet e computer e rimodulare i crediti formativi universitari di quest'anno vista l'alta probabilità che non tutti gli studenti riusciranno a raggiungerli. Lo chiede Massimiliano Pompignoli (Lega), che con un'interrogazione sollecita la Giunta a intervenire sugli organi competenti per supportare gli studenti e le famiglie nell'affrontare i cambiamenti della didattica a causa dell'emergenza coronavirus.

"La modalità online con la quale attualmente gli studenti sono chiamati a svolgere le proprie attività didattiche si infrange spesso con problemi di sovraccarico della connessione- spiega il consigliere della Lega- e sono tantissime le famiglie con più figli che dispongono di un solo PC e non sono in possesso della dotazione tecnologica necessaria per soddisfare le esigenze di tutti".

La proposta di Pompignoli è dunque quella di permettere ai ragazzi di acquistare tablet e pc con il bonus cultura (opzione che al momento non è prevista), dal momento che oggi i "neo maggiorenni percepiscono dallo Stato 500 euro per attività che attualmente non possono esercitare, come i cinema e i musei".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul versante dell'università, invece, la proposta è di rimodulare i crediti formativi: "I crediti formativi universitari- spiega il consigliere- danno accesso al raggiungimento di determinati obiettivi e in alcuni casi l’omesso raggiungimento dei crediti non permette di accedere all'anno universitario successivo. Oggi, però, i corsi online fanno sì che tanti esami non possano essere sostenuti, come ad esempio quelli pratici, precludendo così il raggiungimento dei crediti necessari".