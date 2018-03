Emergenza frane, il deputato Morrone chiede un incontro al presidente della Regione Bonaccini

L’ondata di maltempo che si è abbattuta in questo periodo in Romagna causando, tra l’altro, gravi fenomeni franosi che hanno interessato vie di comunicazione e strutture abitative, in particolare in alcune zone dell’alta collina e della montagna forlivese e cesenate, preoccupano Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna e neo eletto in Parlamento. Il deputato del Carroccio ha scritto al presidente della Regione, Stefano Bonaccini, per chiedergli un incontro urgente in modo da capire "quali iniziative si possano assumere, nel breve periodo, per ripristinare situazioni di sicurezza e di vivibilità delle zone più a rischio e di normalizzazione della viabilità e, nel medio periodo, di consolidamento dei movimenti franosi". Morrone, in una lettera, ha interpellato anche le amministrazioni locali dell’area "per capire quali siano le problematiche da affrontare con più urgenza, in modo da avere una visione complessiva della situazione e delle priorità".