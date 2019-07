"La Giunta Zattini metta al centro dell’agenda la vera emergenza “sicurezza”: quella sulle strade". E' quanto chiede Possibile Forlì-Cesena, ricordando "alcuni mesi mesi fa, prima delle elezioni amministrative, avevamo fatto un appello perché le vere emergenze in termini di sicurezza fossero messe al centro del dibattito politico. Oggi abbiamo una nuova Giunta al governo della Città e il problema della sicurezza delle strade diventa sempre più pressante: troppi morti stanno invadendo le strade, troppe le vite spezzate e le famiglie distrutte. Chiediamo al sindaco Zattini e al vicesindaco Mezzacapo di fare della sicurezza sulle strade il tema centrale ed improrogabile della loro agenda e del loro agire, al netto dell'apprezzatissimo minuto di silenzio in onore delle vittime in occasione dell'odierna seduta del Consiglio".

Per Possibile "è necessaria la messa in sicurezza delle strade già esistenti, sia quelle molto trafficate che quelle del forese; è necessario il potenziamento dell’illuminazione e della segnaletica; la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali tramite restringimenti della carreggiata; la costruzione di nuove piste ciclabili che colleghino il forese con il centro; che si operi per ridurre la velocità dei veicoli, che spesso viaggiano a ritmi sostenuti ben oltre i limiti consentiti; ed una campagna di sensibilizzazione ed informazione che veda il Comune promotore di comportamenti rispettosi della vita altrui e del vivere insieme. Vorremmo che il Comune potenziasse i percorsi di collaborazione con le scuole per formare cittadini attenti al bene di tutti. Siamo fiduciosi che la nuova Giunta metta al centro del suo agire la " vera sicurezza" perchè, come abbiamo già detto in tempi non sospetti, la “sicurezza è un Bene Comune”".