Episodi di violenza in città, il Pd: "La dignità dell’essere umano va sempre rispettata"

"Un barbaro atto criminale". Il Pd forlivese si stringe attorno al tabaccaio forlivese vittima mercoledì mattina di una violenta rapina. "Come tutti auspichiamo che il responsabile possa essere individuato e assicurato alla giustizia - viene evidenziato -. Oggi più che mai va affermato che la battaglia per la legalità e per la sicurezza non ha colori né bandiere e va combattuta attraverso l’impiego di strumenti efficaci e tangibili".

"Per questo, nel Comune di Forlì, alla propaganda urlata abbiamo preferito investimenti concreti, come la messa in funzione di un vasto sistema di videosorveglianza ed un serio impegno di collaborazione tra parte amministrativa e forze dell’ordine - concludono -. Infine, respingiamo con forza ogni subdolo tentativo di creare contrapposizione tra le manifestazioni di solidarietà: la dignità dell’essere umano va sempre rispettata".