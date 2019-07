Pd, a Villafranca la 37esima edizione della Festa del Forese. Tra gli ospiti l'ex ministro Minniti

Tra gli ospiti ci sarà anche l'ex ministro dell'Interno Marco Minniti. Parte sabato e si concluderà il 14 luglio la 37esima edizione della Festa del Forese a Villafranca, che animerà l’area verde del Polisportivo Giulianini (Via XXIII Novembre, 127) per nove giorni. Tutte le sere, dalle 19, si potranno gustare specialità gastronomiche, dai primi fatti in casa alle carni alla brace, dal pesce alla pizza cotta in forno a legna.

Il programma musicale prevede due appuntamenti ogni sera, a partire dalle 21.30. Sabato “La Storia di Romagna” e, nell’area bar “Km\0”, la band musicale a km zero. Domenica “Magic Queen” e nell’area bar “Moreno”. Lunedì “Mirco Gramellini” e nell’area bar “Sofia & Ale”; martedì “Luca Bergamini” e nell’area bar “Radio pop band” 100% grandi successi. Mercoledì “David Pacini” e nell’area bar “Vanni & Manu”.

Giovedì 11 luglio, appuntamento alle 18.45 con il deputato Minniti, già Ministro dell’Interno. Interverrà anche Marco Di Maio, deputato e membro della Commissione affari costituzionali. Sul palco centrale, alle 21.30 “Patrizia Ceccarelli” e nell’area bar “Giacomo Gherardelli, il re degli anni ‘60”. Venerdì 12 luglio “Orchestra spettacolo Frank David” e nell’area bar “Animapop”. Sabato 13 luglio “Vanessa Silvagni” e nell’area bar “Cartuneitors”, cartoon cover band. Chiusura domenica 14 luglio con “Roberta Cappelletti” e nell’area bar “Moreno rock band”