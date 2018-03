Il post elezioni, Ragni (Forza Italia): "Il centrodestra è pronto a governare Forlì"

"Il 5 marzo Forlì si è svegliata con un risultato elettorale che ha prodotto, con lo smottamento del Partito Democratico, un risultato completamente nuovo sia a livello nazionale come anche, soprattutto, a livello locale. È finita l’epoca nella quale prevaleva l’egemonia della sinistra di potere". E' quanto afferma il consigliere comunale e candidato al Senato di Forza Italia, Fabrizio Ragni, commentando l'esito della chiamata alle urne di domenica. Osserva l'esponente azzurro: "L’esito delle urne a Forlì e comprensorio è chiaro: il Pd è in caduta libera, in questi anni ha perso un 20% dei voti. Il dato uscito dai seggi domenica scorsa registra un centro-destra in vantaggio in gran parte dei Comuni del Forlivese. Noi pensiamo che, fra l’altro, non sia finita qui. La posizione assunta da Renzi è anticipatrice delle difficoltà che investiranno il Partito Democratico".

"Forza Italia alla luce di questi nuovi dati si prepara ai prossimi appuntamenti elettorali, congratulandosi fra l’altro, con gli eletti in Parlamento Simona Vietina e Jacopo Morrone e ringraziando gli elettori per il risultato raggiunto - chiosa Ragni -. L’analisi del voto poggia su un primo punto certo: in Emilia-Romagna la vera alternativa al Pd è il centro-destra. Guardiamo già da oggi al futuro politico. Gettiamo le basi per un’alleanza solida e allargata a coloro che vogliono il cambiamento, ispirata dai principi che accomunano il centro-destra come tutti i cittadini stanchi di questa situazione che si vive a Forlì. Costruiamo le basi per amministrare la città ormai abbandonata a se stessa, a seguito degli atti prodotti da questa, la peggiore Giunta che si ricordi da decenni".

"Da parte sua Forza Italia sta già adoperandosi per inserire nell’agenda politica locale le priorità e una proposta di governo alternativa al Pd Forlivese - continua Ragni -. controllo del territorio ed espulsione della immigrazione clandestina, supporto alle imprese e all’economia con la eliminazione delle forme di tassazione locale e regionale, consentendo alle imprese a tutti i livelli di rendersi nuovamente competitiva sui mercati globali, nuovo Welfare e sostegno economico alle famiglie, ai lavoratori, naturalmente italiani, ai pensionati che ancora subiscono gli effetti della crisi economica e di una ripresa che molto parzialmente riesce a dare risposte alle nuove povertà dei nostri giorni. Tutto l’impegno di Forza Italia per un risultato di prospettive di speranza per la nostra città. Inizia oggi il percorso che porterà partiti e cittadini al voto amministrativo della primavera 2019".