Elezioni regionali, Ragni a Salotto blu: "Alla Romagna serve smarcarsi da Bologna"

Fabrizio Ragni, avvocato forlivese con una lunga esperienza da consigliere comunale di opposizione, è ufficialmente candidato alle elezioni regionali per Forza Italia. Il Partito fondato da Silvio Berlusconi è tra quelli che sostengono Lucia Borgonzoni nella corsa alla presidenza della Emilia-Romagna. Dei temi politici di attualità Ragni ha parlato con Mario Russomanno negli studi di VideoRegione per la trasmissione che andrà in onda martedì alle 23.15.

"Con la vittoria registrata ale elezioni comunali di Forlì dal centro destra, nella quale Forza Italia con i suoi quattro mila voti ha avuto un ruolo decisivo - ha detto Ragni - è risultata evidente la voglia di alternanza dei cittadini. La stessa che registriamo in tutta la Regione dopo molti decenni di potete della sinistra". "Se sarò eletto - ha aggiunto l'avvocato forlivese - mi impegnerò nella realizzazione della autonomia romagnola. Troppe questioni, dalla sanità agli aeroporti vedono costantemente Bologna fare la voce grossa a discapito della nostra terra".