Ragni (Forza Italia): "Subito progetto ad hoc per recupero della Rocca di Ravaldino"

Il capogruppo in Consiglio comunale e coordinatore di Forza Italia Fabrizio Ragni presenterà un question time "sulla lentezza del recupero della Rocca di Ravaldino, che potrebbe essere rilanciata già da oggi, essendo autonoma rispetto al blocco delle carceri situato nell’area della piazza d’armi". "Manca un approccio organico alla Cultura ed alle Belle arti - evidenzia l'esponente azzurro -. E allora ribadiamo che è urgente per l’amministrazione comunale mettere in sicurezza il bene. E' necessario renderlo fruibile e valorizzarlo come accade per tutte le antiche rocche dell’Emilia-Romagna che sono il fiore all’occhiello, il volano turistico e culturale delle città a noi vicine".

Il tema viene posto al centro del dibattito dall’esponente azzurro dopo la notizia che si dovranno fermare i lavori in corso al Quattro per la costruzione del nuovo carcere di Forlì, che, sulla carta, doveva essere consegnato alla città non prima del 2025. E slitterà dunque anche il trasferimento dei detenuti attualmente rinchiusi nell’area della Rocca di Caterina Sforza. "Non è stato spiegato mai abbastanza che la sorte della Rocca è svincolata da quella del carcere - sostiene Ragni -. Lo storico edificio medioevale versa da anni in pessime condizioni. Già dal dicembre 2016 venne inibito all’esposizione dei presepi ed a seguire, viste le gravi condizioni delle coperture e travi in legno dei vari torrioni e camminamenti, puntellate per impedire crolli dei tetti, con l'acqua che penetrava copiosa negli ambienti, l'elevatissima umidità che ammalorava i locali, vennero disposti interventi urgenti con un primo progetto, finanziato dal Comune di Forlì e approvato dalla soprintendenza, di circa 20mila euro. Da allora, era il 2017, il bene è rimasto transennato e completamente non agibile, diciamo pure : abbandonato. E’ evidente che così non si può andare avanti".

Ragni ha effettuato un sopralluogo esterno, con tanto di foto e video per documentare il tutto, alla Rocca con Raffaele Acri, componente del coordinamento comunale di Forza Italia. "Il problema Rocca resta nella sua gravità, col rischio che ciò che non riuscì ai soldati di Giovanni dalle bande nere quando assaltarono e misero a ferro e fuoco la residenza di Caterina Sforza, lo possa fare il trascorrere del tempo, affermano i due esponenti azzurri. Osserva Ragni: "Forlì città della cultura, Forlì città turistica deve risorgere da queste situazioni di degrado e si deve mettere al centro del dibattito politico anche il tema del recupero, della valorizzazione e della messa in rete delle belle arti e delle vestigia storico-architettoniche della nostra città".

"Nei miei desideri c’è una Rocca di Ravaldino restituita alla città in tempi brevi. Non intendiamo attendere passivamente la conclusione di una vicenda (quella del nuovo carcere) che, tra ordigni bellici, reperti archeologici, il fallimento di una ditta e il ricorso di un’altra, ha creato nel corso di un decennio disagi non soltanto agli operatori ed ai carcerati, ma anche alla stessa città - conclude -. Una città, Forlì, che ancora non può godere di un complesso di elevato valore storico architettonico, come la Rocca di Caterina Sforza luogo simbolo e centrale nel Rinascimento italiano che oggi versa in cattivo stato d’uso, affogata nella scarsa cura ambientale e nella sporcizia che pervade l’area verde che la circonda".