Facoltà di Medicina a Forlì, il Pd: "Il progetto deve continuare con Bologna"

Sulla Facoltà di Medicina a Forlì, il Pd forlivese interviene per "ribadire che la strada da perseguire è con l’Università di Bologna". "Quello con l’Ateneo bolognese -esordisce il segretario territoriale del Pd forlivese, Daniele Valbonesi - è un legame nato esattamente 30 anni fa che oggi sta portando ad un altro importante risultato, ovvero la partenza dei Corsi di laurea in Medicina nel sistema universitario romagnolo, a Forlì e Ravenna. Questa grandissima occasione per il territorio si sta concretizzando grazie al lavoro portato avanti della precedente amministrazione comunale di Forlì e perseguito da quella attuale, che ha continuato a credere nel progetto, insieme al Comune di Ravenna".

"Per quanto riguarda le questioni amministrative, legali e finanziarie, siamo certi che gli organi preposti abbiano lavorato e continuino a farlo con competenza, portando avanti tutte le verifiche necessarie alla fattibilità del progetto. Andiamo avanti con Bologna per concludere questo percorso di grande importanza per tutto il territorio", conclude Valbonesi.