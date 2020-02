Facoltà di Medicina, Massimo Marchi: "Soddisfazione per il voto. Italia Viva seria e responsabile"

Durante il Consiglio Comunale di lunedì è stata discussa e approvata la delibera che permetterà di far approdare a Forlì la facoltà di Medicina e Chirurgia. A votare con la maggioranza è stato anche il consigliere di opposizione, Massimo Marchi, che ha ricevuto il plauso del sindaco Gian Luca Zattini per il suo voto “costruttivo e responsabile nei confronti della città". "Personalmente ritengo che il risultato raggiunto durante l’ultimo Consiglio Comunale sia da considerarsi storico", ha affermato Marchi, unico rappresentante di Italia Viva in Comune.

“Chi vive l’impegno all’interno delle Istituzioni con passione e spirito di servizio, non può che essere soddisfatto di aver contribuito ad aggiungere un tassello fondamentale al processo di decentramento universitario in Romagna. Un progetto - ha aggiunto Marchi - le cui basi erano già state costruite dalle precedenti amministrazioni ed in particolare dal sindaco Davide Drei. Per questo motivo ho scelto di votare a favore della delibera: non possiamo rinnegare battaglie portate avanti in passato con convinzione soltanto perché è un’altra maggioranza ad aver proseguito il percorso. Quando è necessario si fa opposizione dura, altrimenti è giusto che ognuno di noi adotti un atteggiamento serio e responsabile che tenga conto del bene dei propri cittadini".