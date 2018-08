Fallimento gruppo Eco, il M5S: "Faremo di tutto per evitare ogni possibilità di danno ambientare"

"Faremo di tutto per evitare ogni possibilità di danno ambientare". Sulla vicenda del fallimento del Gruppo Eco di S. Lorenzo in Noceto e

sul possibile abbandono di rifiuti pericolosi interviene il Movimento 5 Stelle attraverso il consigliere comunale Daniele Vergini, informando di aver "immediatamente interessato i nostri parlamentari e consiglieri regionali. Saremo presenti alla riunione indetta lunedì dal comitato di quartiere, i cittadini non saranno lasciati soli, ma soprattutto se c'è qualche danno ambientale ci muoveremo affinchè le istituzioni agiscano in fretta per limitare ulteriori danni". "Nella memoria dei forlivesi è rimasto ben impresso il caso "fangopoli" del 2005, una ventina di arresti e i fanghi tossici sparsi nelle nostre campagne. Non permetteremo che succeda di nuovo qualcosa del genere".