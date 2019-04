Falsi profili Fb dei Quartieri, Ancarani: "Atto grave". Mosconi: "Segnalati alla Municipale". La Lega: "Non è la realtà"

"Diversi membri dei Comitati di Quartiere cittadini hanno denunciato, su Facebook, la presenza di pagine, create di recente, che, utilizzando il nome dei Quartieri di Forlì, celano in realtà pagine di propaganda politica riconducibili alla Lega Nord forlivese ed al consigliere della Lega Nord Daniele Mezzacapo”. Esordisce così Valentina Ancarani, capogruppo del Pd in Consiglio comunale, che sul tema ha presentato un question time a nome del Pd.

"I Quartieri sono organi istituzionali a connotazione apolitica e apartitica - precisa Ancarani -. L’utilizzo non autorizzato del loro nome al fine di fuorviare i cittadini è un atto intrinsecamente grave, nonché lesivo dell’immagine dei Quartieri stessi e della loro terzietá rispetto alle parti politiche. Alla luce delle numerose segnalazioni ricevute, abbiamo quindi ritenuto doveroso portare all'attenzione del dibattito pubblico la vicenda, chiedendo all'amministrazione come intenda contrastare questo episodio che, oltre a denotare per l'ennesima volta la bassezza dei nostri avversari politici, che non esitano a ricorrere a miseri artifizi pur di raggranellare un po' di consenso, ci mostrano addirittura come questi non abbiano nemmeno il coraggio di mettere il nome del loro partito sulle loro pagine di propaganda".

"La pubblicità ingannevole non è il viatico per la buona politica - ha affermato l'assessore Raoul Mosconi rispondendo al question time -. I siti dei quartieri farlocchi, forse aperti dalla Lega Nord, sono stati segnalati alla Polizia Municipale e all'ufficio legale del Comune. Sicuramente va stigmatizzato nella sede del Consiglio comunale l'utilizzo di mezzi ingannevoli per capire il consenso". Sulla questione è intervenuto anche il capogruppo del Carroccio, Daniele Mezzacapo, affermando che Ancarani "ha dichiarato cose che non corrispondono alla realtà".

Poi un attacco a Mosconi: "Ha peccato di una gravissima negligenza nel dare una risposta avventata e politica senza nemmeno capire nemmeno quali siano le fonti delle pagine, in quanto le stesse non si sono mai promosse come organi del Consiglio comunale. E nelle descrizioni non c'è alcun riferimento al Comune e non rappresentano i comitati di quartiere ed i quartieri stessi".