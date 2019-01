"Fare di palazzo Albertini un luogo degli artisti e delle associazioni in piazza Saffi"

Fare di Palazzo Albertini non una sala convegni, ma una struttura per le associazioni e gli artisti. E' l'idea che viene lanciata da Giancarlo Biserna, ex vicesindaco di Forlì e a capo dell'associazione 'Forlì per bene'. Dice Biserna: "E' un bellissimo palazzo con ampi spazi e ora sono previste migliorie e ristrutturazioni rilevanti. Ma cosa ne facciamo? Forlì abbonda di sale, saloni, locali per manifestazioni, incontri, convegni, anzi ce ne sono troppi e ne sono in arrivo altri, Campostrino in testa. Si pesteranno i piedi e l' utilizzo non sarà al massimo per tutti. Pensiamo invece ad un uso rivoluzionario del patrimonio pubblico, un uso da vero bene comune. Siamo in piazza Saffi, ci si lamenta che il centro non è vivo e allora, visto che il Comune è proprietario di questo meraviglioso edificio, che lo utilizzi in modo nuovo e veramente dalla parte dei cittadini".

In che modo? "Forlì è piena di associazioni, è piena di artisti che non hanno luoghi per lavorare ed esporre, ci sono numerosi artigiani, pensionati o no, che potrebbero riempire con cose e attività belle e utli per tutti noi spazi ad hoc e ben visibili come quelli del Palazzo. Regaliamolo a loro, ovviamente sulla base di una programmazione e con criteri ben precisi. Penso che il ritorno ci sarebbe, che tante persone in più verrebbero ogni giorno in piazza Saffi.

E poi, la montagna e la collina, perchè non destinarlo anche ai nostri valligiani che vengono in città per i più svariati motivi, come punto d' appoggio, come ufficio per tutti, come luogo di incontro. L' Unione dei Comuni potrebbe ripartire da qui".