Farmaci, la Lega: "La Regione ne garantisca la consegna diretta e gratuita"

"Per ridurre al minimo gli spostamenti e i contatti con l'esterno, la Giunta regionale si impegni a far sì che quei farmaci che oggi sono garantiti tramite distribuzione diretta presso le farmacie ospedaliere, possano essere consegnati direttamente e gratuitamente anche dalle farmacie territoriali". A chiederlo è il consigliere Massimiliano Pompignoli, con una risoluzione sottoscritta da tutto il gruppo della Lega.

"Il nuovo DPCM, emesso lo scorso 11 marzo, rende ancora più stringenti le regole e impone a tutti di ridurre al minimo gli spostamenti e i contatti con l’esterno - ricorda l'esponente del Carroccio -. Alla luce del documento col quale “Federfarma, Assofarm e CittadinanzAttiva Regionali hanno riconfermato alla Regione la loro piena disponibilità a distribuire tutti i farmaci in PHT e CEF (concedibili extra farmacia), chiediamo alla Giunta guidata da Bonaccini di attivarsi affinché su tutto il territorio emiliano-romagnolo si proceda con la distribuzione, a titolo completamente gratuito, presso le farmacie territoriali di tutta la Regione, di tutti i farmaci in PHT e CEF (concedibili extra farmacia), oltreché i dispositivi medici dell’assistenza integrativa (stomi, siringhe, strisce per diabetici, ecc.) e i pacchetti di terapia già programmati dalle ASL per pazienti fragili (a partire dagli oncologici)".

"Ogni cittadino ha una farmacia nel raggio di pochi metri da casa. Così facendo - conclude Pompignoli - oltre a ridurre allo stretto indispensabile gli spostamenti, si eviterebbero ai cittadini file inutili nelle farmacie ospedaliere e il contestuale sovraffollamento nei nosocomi dei nostri Comuni".