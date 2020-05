Fase 2, i capigruppo della maggioranza: "Dalla giunta Zattini uno sforzo eccezionale"

"È uno sforzo eccezionale quello messo in atto dalla Giunta Zattini per far fronte agli effetti devastanti sull’economia locale dettati dall’emergenza Covid-19". Così i capigruppo della maggioranza Massimiliano Pompignoli (Lega), Lauro Biondi (Forza Italia), Forza Italia (lista civica Forlì Cambia) e Davide Minutillo (Fratelli d'Italia). "Uno sforzo titanico e diversificato, che ha coinvolto tutti i settori della nostra società, senza escludere nessuno e prevedendo un ventaglio di interventi dettagliato che è servito da salvagente in questo periodo di forzato lockdown", evidenziano.

"L’attenzione riservata al welfare, al terzo settore, allo sport, alla scuola, ai pubblici esercizi, al centro storico, alle famiglie e a tutto il territorio ha garantito una ripresa meno impattante e più veloce grazie anche all’esercizio di strumenti concreti e tempestivi e alla capacità di ascolto di tutta l’amministrazione - proseguono -. Certezza e immediatezza sono i due pilastri che hanno guidato l’azione della Giunta Zattini in questa manovra trasversale dettata dall’emergenza sanitaria ancora in atto. Ma tutto questo non è sufficiente per risolvere in maniera strutturale la crisi multiforme innescatasi con il diffondersi della pandemia".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"È urgente e necessario l’intervento dello Stato che funga da contrappeso allo sforzo senza precedenti messo in campo dai nostri Comuni, soprattutto sotto il profilo dei trasferimenti e dell’impatto sugli equilibri di bilancio - concludono i capigruppo della maggioranza -. Cosa che ci saremmo aspettati nel cosiddetto ‘Dl rilancio’ ma che di fatto non si è verificato. Le misure previste dal Governo sono assolutamente insufficienti e inefficaci in termini di sostegno agli Enti Locali che, nella pratica, si ritrovano isolate nel percorso di ripartenza della cosiddetta fase due".