Fase 2, Vietina (Forza Italia) spinge per le riaperture: "Necessarie nei piccoli Comuni"

“Come Sindaco di Tredozio sono quotidianamente impegnata per sostenere la comunità dei miei cittadini in questo momento di crisi generalizzata e per garantire a ognuno di loro servizi adeguati nelle condizioni di massima sicurezza. E tanto come sindaco quanto come parlamentare sono profondamente preoccupata per l’imminente futuro e per le difficoltà che ci ritroveremo ad affrontare come sistema Paese nei prossimi mesi. Condivido con il collega Marco Baccini la profonda inquietudine espressa nella lettera inviata al Governo e ai parlamentari rispetto alle criticità ulteriori che i comuni più piccoli come quelli guidati da me e da Baccini si troveranno di fronte: le persone in prima linea come noi hanno una visione molto precisa delle difficoltà quotidiane e quanto queste saranno esacerbate dal prolungarsi della pandemia": lo dice Simona Vietina, parlamentare di Forza Italia e Sindaco di Tredozio

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Ecco perché, in qualità di Parlamentare, ho effettuato ben due interrogazioni rispetto alla necessità di una veloce ripartenza e sugli strumenti da mettere in campo: dalla necessità di test sierologici per tutti, in modo da identificare tutte le persone che potranno riprendere la propria attività in piena sicurezza per se stessi e per gli altri, alla necessità critica che sia lo Stato a sostenere i costi dei tributi e tasse delle aziende chiuse e cittadini in difficoltà. I piccoli Comuni non possono farsi carico di tali cifre e non abbiamo risorse ulteriori se non la nostra buona volontà di amministratori, innamorati del nostro territorio e impegnati senza pause per proteggerlo: confido che il Governo non ci abbandonerà ma mostrerà quell’attenzione più volte promessa e sbandierata anche per i Comuni più periferici, montani e più in difficoltà”, conclude Vietina.