Festa della Cgil, continuano gli incontri: attesa per Susanna Camusso, Laura Boldrini e Maurizio Landini

Proseguirà fino a mercoledì la festa della Cgil di Forlì al circolo Arci di San Lorenzo in Noceto. "Dopo un'ottima partenza che ha visto sabato una grande partecipazione all’inaugurazione e presenze eccezionali al pranzo della domenica, si è tenuto in serata un ricco ed interessante dibattito sul territorio dove si sono affrontati i temi del lavoro, del welfare e dello sviluppo - esordisce il segretario generale del sindacato, Maria Giorgini -. Ottima partenza anche del ristorante, sempre pieno nel weekend". Domenica pomeriggio si è tenuto il contest delle Band Giovanili che ha visto assegnato il premio giuria ai “Klinker" e il premio pubblico alle “Queen bees". Lunedì la manifestazione proseguirà con la musica dal vivo di "Moreno" e il ristorante aperto dalle 19. Dalle ore 17.30 si affronterà il dibattito su economia circolare con Elly Schlein e Vincenzo Colla e tanti altri ospiti. E alle 21 la serata prosegue con il dibattito su “Un nuovo patto per la Regione del domani" con Stefano Bonaccini, Luigi Giove e tanti altri protagonisti.

Martedì, oltre al menù romagnolo ci sarà come piatto speciale la paella (su prenotazione al 0543453766 oppure al 3482301826). Alle 17.30 si discuterà con Susanna Camusso, Laura Boldrini, Marianna Aprile ed Eloisa Betti della condizione della donna nel lavoro e nella società civile. Alla sera 21 appuntamento col concerto gratuito dei Khorakhanè. Mercoledì, giornata conclusiva, alle 17.30 si discuterà del contrasto alle infiltrazioni mafiose e al caporalato in Emilia Romagna con Paolo Borrometi, Vincenza Rando, Luigi Giove, Paolo Bonacini ed Andrea Ronchi. Alle 21 "Futuro al lavoro" con Maurizio Landini, segretario della Cgil nazionale, assieme a Gian Carlo Caselli e Rossella Miccio. Sempre aperto il ristorante dalle 19.