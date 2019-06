A San Martino in Strada torna la Festa democratica. Si parte col confronto Calderoni e Di Maio

Si apre la stagione delle Feste de L’Unita sul territorio forlivese. Ad inaugurare il calendario è la Festa democratica di San Martino, organizzata dal Circolo PD di San Martino in Strada-Grisignano-Collina-Ravaldino in Monte, che si svolgerà da venerdì a domenica nell’area adiacente la palestra Marabini, in viale dell’Appennino 498. Ogni sera, a partire dalle 19, apertura dello stand gastronomico, nel quale si potranno gustare specialità romagnole, pesce, birre artigianali e cocktails.

Venerdì, alle 20.30, dialogo e confronto con il consigliere comunale Giorgio Calderoni e il parlamentare Marco Di Maio. Al termine, nell’area concerti, musica anni ’60-’70 e cabaret con “Franco e Loris”. Sabato, alle 21.30 musica live con “Nudi e crudi”. Domenica, alle 20.30 spettacolo di burattini “Sganapino, il dr.Balanzone e la battaglia di Forlì” di Christian Waldo. Alle 21.30 nell’area concerti canzoni e musica con Pasquale Venditto.