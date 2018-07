Al via la Festa dell’Unità del Forese: apertura con Graziano Delrio

Si apre la Festa dell’Unità del Forese, che, da giovedì a domenica animerà il quartiere di Barisano, nel parcheggio in via del Canale, all’intersezione con via Voltuzza. Ogni sera, a partire dalle 19, saranno in funzione lo stand gastronomico con specialità della cucina romagnola e la pizzeria con forno a legna, inoltre area giochi gratuita per i più piccoli, diretta tv dei Mondiali 2018. Dopo il saluto della segretaria territoriale del Pd forlivese, Valentina Ancarani e della segretaria di Circolo, Antonella Greggi, ospite della prima serata sarà il capogruppo del Pd alla Camera dei deputati, Graziano Delrio, che interverrà alla festa giovedì alle 20, insieme con il deputato romagnolo Marco Di Maio. L’incontro, condotto dal giornalista Pietro Caruso, sarà l’occasione per discutere di politica e attualità nazionale. A seguire la musica di Patrizia Ceccarelli. Venerdì, alle 20 si farà il punto sul nuovo modello di gestione della raccolta dei rifiuti. Se ne parlerà con il sindaco di Forlì, Davide Drei, l’assessore all’Ambiente del Comune di Forlì, William Sanzani, il presidente di Alea Ambiente Daniele Carloni e tecnici di Alea. A seguire concerto di Sofia & Ale e dalle 23 bomboloni caldi. Sabato 7 luglio alle 21 musica con Claudio di Romagna e dalle 23 bomboloni caldi. Domenica 8 luglio, sempre alle 21, gli Amici del Sole.