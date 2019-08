A Modigliana la festa provinciale della Lega Romagna: sabato dibattito con Morrone

Modigliana ospiterà nel fine settimana la festa provinciale della Lega Romagna. I dibattiti politici e lo stand gastronomico troveranno spazio in via Foro dei Tigli. "Paese in festa" inizierà sabato alle 18.30 con l'apertura della cucina, mentre alle 20.30 interverrà il segretario della Lega Romagna e sottosegretario alla giustizia, Jacopo Morrone.

Alla serata parteciperanno anche il segretario provinciale ed assessore al Comune di Forlì, Andrea Cintorino; il consigliere regionale e capogruppo in Consiglio comunale a Forlì, Massimiliano Pompignoli; e Roberto Bondi, segretario della sezione Lega Modigliana. Animerà la serata la musica anni 60 e 70 di Roger Group.

Domenica la festa inizierà alle 18.30; alle 20.30 spazio al dibattito, mentre a seguire musica dal vivo con Frank Homo. Tra le pietanze che si potranno gustare polenta, cappelletti e penne, ma anche carne alla brace, castrato e stinco