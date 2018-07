Festa al Rondo Point, si celebra la tradizione romagnola: dialetto e tagliatelle protagoniste

Mercoledì alle 21 si svolgerà la decima edizione della “Festa insieme” al Rondo Point in corso della Repubblica 2 ter, angolo piazza Saffi. Un appuntamento con la tradizione romagnola e la solidarietà con ospiti l’attore Aurelio Angelucci, in arte “Tugnaz”, che declamerà versi in dialetto e ricorderà i 55 anni di attività del “Cinecircolo del Gallo” di cui è stato fondatore, e la campionessa di mattarello Maria Senzani, che farà una dimostrazione della preparazione della tagliatella ed esibirà le sue nuove creazioni di pasta fresca, dopo quelle degli anni scorsi fra cui gli strozzapreti tricolore, le tagliatelle a pois, al cacao, ai petali di fiori. In omaggio alla tradizione saranno anche presentati prodotti tipici locali fra cui nettarine, frutta di stagione e Sangiovese. Interverrà, inoltre, Alessandro Rondoni che dialogherà con i cittadini sull’attualità e sulla politica locale e nazionale.

"La festa sarà un omaggio alla Romagna - ha detto - con un invito a valorizzare la tradizione, compresa quella gastronomica, e a mangiare sano gustando i prodotti della nostra terra". E sulla situazione in città, pure in vista delle prossime elezioni amministrative che si svolgeranno nel 2019, Rondoni dichiara, come ha già affermato sull’ultimo numero di “ForzARomagna”: "Servono uomini costruttori di bene comune e un nuovo impegno civile anche per Forlì". Durante la serata, inoltre, vi sarà la solidarietà con il sostegno dell’adozione a distanza di un bambino (Avsi) da parte del Rondo Point e verranno presentate le prossime iniziative, fra cui la visita guidata in programma lunedì 23 luglio alla Rocca delle Caminate (per info e adesioni Rondo Point, tel. 340 4264946). Sarà inoltre distribuito il nuovo numero di “ForzARomagna”.