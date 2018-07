Festa de l’Unità di Ca’Ossi e Resistenza: due week end al Parco Incontro

I circoli Pd di Ca’Ossi e Resistenza organizzano due week end di festa al Parco Incontro di via Ribolle: sabato e domenica e nel weekend del 15 luglio. Ogni sera a partire dalle 19 ristorante con specialità romagnole. Non mancheranno gelato artigianale, intrattenimento musicale e spettacoli per i più piccoli con ‘Nonno Franz’. Sabato, alle 21, la musica rock blues di “State of Crossroads”: voce di Michele Casadei, Diego Ciccioni alla chitarra, Lorenzo Di Chiara al basso e Leonardo Ricci alla batteria. Domenica, alle 19, aperitivo letterario: Matteo Zattoni incontra Marco Ortolani autore del libro “Eppure Non Mi Hanno Mangiato – Crescere con genitori comunisti” (Ed. “Il Girasole, prefazione di Fabrizio Matteucci). Alle 21 balli latini con la scuola di ballo ‘Pueblo Latino’.