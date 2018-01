Nel weekend la "Festa de L’Unità invernale" di Forlimpopoli e Bertinoro

Un weekend di eventi per i Circoli Pd di Forlimpopoli e Bertinoro, che organizzano per sabato e domenica la Festa de l'Unità invernale al Circolo Ad Savador di San Pietro ai Prati (via Prati 1572). Si parte sabato alle 20 con la cena di autofinanziamento con menù fisso. Alle 21 un incontro in occasione del Giorno della memoria, al quale intervengono i sindaci di Predappio, Giorgio Frassineti, di Bertinoro, Gabriele Fratto e di Forlimpopoli, Mauro Grandini. A seguire animazione con giochi e musica.

Domenica, alle 20 sempre cena a menù fisso. Alle 21 si parlerà di elezioni politiche 2018 con il deputato Marco Di Maio ed il senatore Stefano Collina. Intervengono Paolo Calvano, segretario regionale Pd, Valentina Ancarani, segretario territoriale Pd forlivese, Massimiliano Fantini, segretario PD Forlimpopoli, e Filippo Scogli, segretario Pd Bertinoro. A seguire musica dal vivo con Formula Tris.

La Festa sarà l'occasione per l'avvio della campagna di tesseramento 2018. Sarà inoltre possibile sottoscrivere l'appello 'Mai più fascismi' anche con la presenza di Mirco Catozzi, presidente della sezione Anpi di Forlimpopoli. Per prenotazioni per la cena mandare sms o chiamare il 327 7603483